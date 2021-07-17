Суровая цена российского титула “Мисс”: жестокое убийство, расчленение и серная кислота в лицо

“Мисс Россия-96” Александра Петрова



Александра Петрова прославилась 14 декабря 1996 года. Красавица завоевала титул “Мисс Россия”. Когда Александра узнала, что ее выбрали победительницей конкурса красоты, она расплакалась от счастья. Люди, готовившие девушку к соревнованиям, ни на секунду не сомневались, что ее ждет прекрасное будущее и большие достижения. К сожалению, этого не произошло, передает литовский Delfi.

Александра Петрова была самой известной моделью Чебоксар. В своем родном городе она выигрывала все титулы и всегда была первой.

В 1996 году организаторы местного конкурса красоты решили отправить ее в Москву, где проходил конкурс “Мисс Россия”. Однако мать Александры очень переживала за дочь, потому что не могла забыть предсказания бабушки Александры, которая читала судьбу человека по ладони. Бабушка сообщила, что красавица умрет в очень молодом возрасте.