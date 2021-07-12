Что носить в сумке для привлечения финансового успеха

Коллекционные и редкие монеты и купюры

Считается, что такие денежные знаки способны привлечь финансовую удачу, помочь сорвать большой куш и жить безбедно и счастливо. Талисманом могут быть банкноты и монеты, выпущенные небольшим тиражом. При этом они обязательно должны лежать в отдельном кармане.

Бобовые культуры, корень хрена

Существует поверье, что бобовые культуры привлекают удачу и материальное благополучие. Для этого нужно положить в сумку или кошелек несколько высушенных зерен фасоли или гороха, желательно нечетное количество. Что касается корня хрена, то ему приписывают способность притягивать силу и удачу, а также избегать финансовых трудностей. С этой целью корень нужно положить между крупными купюрами или поближе к монетам в кошельке.

Дрожжи и клевер

Известное выражение “растет как на дрожжах” вполне применимо и к деньгам, поэтому стоит носить в сумке или кошельке небольшое количество дрожжей, желательно сухих. Это поможет избавиться от бедности. Клевер, в свою очередь, предохраняет от больших растрат, а также помогает решить проблемы в карьерном росте и воплотить в жизнь заветные мечты. Его нужно носить в кошельке рядом с купюрой большого номинала.

Магические амулеты для привлечения денег

Есть также магические амулеты, которые помогают избавиться от финансовых неудач. Это могут быть маленькие фигурки рыбок или лягушек, изготовленные из серебра, бронзы и золота. Носить их нужно также в кошельке или сумке с деньгами. Кроме того, амулеты и талисманы для привлечения денег могут быть сделаны из глины. Например, в виде монеты или трилистника. Такие талисманы помогают привлечь в жизнь удачу и счастье.