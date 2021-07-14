Иностранное издание сообщило, что в Эстонии живет 13 миллионов человек и президента зовут совсем не так, как мы привыкли(67)
В издании Stock News Word появилась статья о “не очень известной миру” Эстонии, в которой описывается жизнь при советской власти и то, как страна начала меняться после восстановления независимости.
Речь идет не только о последних десятилетиях в целом. Статья новая и также содержит упоминания о коронавирусе, из-за которого студенты должны были учиться дома, а родители — работать из домашнего офиса.
Поэтому и удивительно, почему некоторые важные вещи были написаны неправильно. Все, что нужно было сделать, чтобы проверить их, — это погуглить или посмотреть в Википедии.
В статье президента Эстонии зовут Kirsti Kalzulaid и говорится, что в Эстонии проживает 13 миллионов человек. Можно подумать, что это просто опечатка, но в статье использована цитата президента якобы 2016 года, которая была неправильно переписана, ее нельзя считать опечаткой.
Первая же ссылка в Google выдает, что твит датируется 2018 годом, и Кальюлайд, которая сказала, что в Эстонии живет 1,3 миллиона человек.