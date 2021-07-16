Развлекательное приложение Babash позволяет попасть на мероприятия и в клубы бесконтактно и без очередей

“Бесконтактные заказы без очередей и соблюдение дистанции имеют решающее значение в постпандемическом мире, и именно это предоставляет приложение Babash. Мы очень рады, что многие эстонские ночные заведения разделяют наше видение и готовы идти в ногу с инновациями”, — сказал один из основателей Babash Андрей Степин.

Инвестиционный раунд Babash в размере 100 000 евро на платформе софинансирования фондовых средств Fundwise также близится к завершению, после чего Babash немедленно намеревается активно расширять свою базу пользователей и выходить на зарубежные рынки. “Первые 90 000 евро инвестиционного раунда были накоплены с рекордной скоростью — за несколько недель, что доказывает работоспособность бизнес-модели Babash. Присоединение самых популярных клубов Эстонии свидетельствует о готовности индустрии развлечений перейти к бесконтактным онлайн-сервисам”, — сказал Степин.

Недавно Babash также объявил о покупке программного обеспечения для управления гостями GateMe, которое позволило избежать очередей у ​​дверей развлекательных заведений. “После того, как мы перевели в цифровую форму продажу билетов, бронирование столиков и обслуживание в клубе, GateMe в конечном итоге упростит доступ к развлекательным заведениям с помощью цифрового билета. После присоединения к Babash даже некоторые бывшие клиенты GateMe вернулись к использованию услуги, потому что Babash предлагает комплексное решение”, — пояснил Степин.

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