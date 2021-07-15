“Посмотрел видео Дэвида Хассельхоффа и у меня 10-минутная эрекция”: эстонцев удивил отрывок из учебника по литературе

Пользователь поделился с читателями следующим отрывком из учебника: “Посмотрел музыкальное видео Дэвида Хассельхоффа и у меня 10-минутная эрекция. Случайность?”

Сам пользователь никак не прокомментировал фото, однако в ответ получил много комментариев от других читателей эстонского блога на Reddit.

“Это не случайность. Мужчина был секс-символом. Кстати, когда он приезжал в Таллинн, друг смог пожать ему руку, а я — нет. Не помню почему, возможно, потому что тогда мои руки пытались скрыть мою эрекцию”, — прокомментировал читатель.

“Ааа, это же та ЛГБТ-пропаганда, о которой везде говорят”, — прокомментировал другой пользователь.