Актуальное обсуждение в эстонской группе “Ищу совета”: Чем спасаться после укусов комаров?
Участница группы Татьяна написала: “Доброе утро! Чем спасаетесь после укусов комаров, мошек и прочей нечисти? Интересуют все способы.”
- Зубная паста
Некоторые участники посоветовали зубную пасту. “Зуд и красноту снимает сразу. Если не успел ребенок расчесать, к утру место укуса еле заметно”, — написала участница.
- Гель с алоэ
- Советский бальзам “Звездочка”
Кто-то из пользователей посоветовал бальзам “Звездочка”, уточнив, что не всем это может подойти: “Все зависит каково реакция. Одному достаточно помазать бальзамом “Звездочка”, кому-то потребуется антигастаминные таблетки и крема или гели.”
- Антигистаминные препараты
Поскольку от укусов комаров чаще всего появляется зуд, то некоторые пользователи советовали антигистаминные препараты против аллергии. “Антигистаминное — Zyrtec. По началу думала, что фигня, но зуд снимает сразу”, — поделилась девушка в комментариях.
- Cода или водка
Некоторые пользователи посоветовали использовать соду после укусов комаров: “Сода с водой-капля воды на соду-помазать укус -и горя нет”.
А некоторые посоветовали старый проверенный способ — протереть место укуса водкой: “Протираю место укуса водкой.Без всяких хитростей!Старый,провенный способ.”
- Гели и мази из аптек и магазинов
Многие, конечно, спасаются после укусов специальными гелями и кремами из магазинов или аптек. Самые популярные фирмы по использованию среди подписчиков — Plix и Bros.
- Масло чайного дерева
Участники также написали про масло чайного дерева, которое, по их словам, хорошо помогает после укусов комаров. “Мне помогает масло чайного дерева, практически сразу волдыри от укусов исчезают”, — написала девушка.
(орфография и пунктуация авторов сохранены)
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