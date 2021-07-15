Актуальное обсуждение в эстонской группе “Ищу совета”: Чем спасаться после укусов комаров?

Участница группы Татьяна написала: “Доброе утро! Чем спасаетесь после укусов комаров, мошек и прочей нечисти? Интересуют все способы.”

Зубная паста

Некоторые участники посоветовали зубную пасту. “Зуд и красноту снимает сразу. Если не успел ребенок расчесать, к утру место укуса еле заметно”, — написала участница.

Гель с алоэ

Несколько пользователей написали про эффективность геля с экстрактом алоэ. “Помогает моментально. И не обязательно использовать алое как растение или покупать где отдельно написано алое,моЖно купить вот это и будет счастье”, — написала девушка, прикрепив фотографию.



Советский бальзам “Звездочка”

Кто-то из пользователей посоветовал бальзам “Звездочка”, уточнив, что не всем это может подойти: “Все зависит каково реакция. Одному достаточно помазать бальзамом “Звездочка”, кому-то потребуется антигастаминные таблетки и крема или гели.”

Антигистаминные препараты

Поскольку от укусов комаров чаще всего появляется зуд, то некоторые пользователи советовали антигистаминные препараты против аллергии. “Антигистаминное — Zyrtec. По началу думала, что фигня, но зуд снимает сразу”, — поделилась девушка в комментариях.

Cода или водка

Некоторые пользователи посоветовали использовать соду после укусов комаров: “Сода с водой-капля воды на соду-помазать укус -и горя нет”.

А некоторые посоветовали старый проверенный способ — протереть место укуса водкой: “Протираю место укуса водкой.Без всяких хитростей!Старый,провенный способ.”

Гели и мази из аптек и магазинов

Многие, конечно, спасаются после укусов специальными гелями и кремами из магазинов или аптек. Самые популярные фирмы по использованию среди подписчиков — Plix и Bros.

Масло чайного дерева

Участники также написали про масло чайного дерева, которое, по их словам, хорошо помогает после укусов комаров. “Мне помогает масло чайного дерева, практически сразу волдыри от укусов исчезают”, — написала девушка.

(орфография и пунктуация авторов сохранены)

Делитесь в комментариях, чем Вы спасаетесь после укусов комаров?