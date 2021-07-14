14.07.2021, 16:47
Сказка стала реальностью! В моду входят “живые” портреты, как в “Гарри Поттере”(1)
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В сети тренд, где портреты людей и животных можно сделать живыми, набирает огромную популярность. Пользователи сняли почти 300 тысяч видео с помощью фильтра в TikTok, — сообщает “Обозреватель”.
Впервые волшебные фото появились в романе "Гарри Поттер и философский камень", где Гарри увидел картинки, на которых персонажи двигались. В экранизации книги на оживленных фотографиях герои могли выражать эмоции, исчезать и возвращаться на бумагу. "Обозреватель" даже собрал видео из соцсетей, где люди испытали популярный фильтр, чтобы оживить портреты.