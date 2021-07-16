Недовольная жительница района Кристийне: “Я не могу заснуть, остановите авиасообщение или измените траекторию!”

Вчера в группу написала обеспокоенная жительница района Кристийне, что собирает подписи против шума самолетов. По словам женщины, она не может заснуть раньше трех часов ночи из-за шума самолетов. Кроме того, у нее появились проблемы со здоровьем и проблемы на работе. Участница группы просит всех, кто хочет решить эту проблему, написать ей.



В комментариях под постом развернулась целая дискуссия, в общей сложности — более 300 комментариев. Поскольку многие жители уже привыкли к шуму от самолетов, они указывают на другие проблемы, из-за которых следует собирать подписи. Во-первых, их можно собирать против криков чаек, во-вторых, — против собачьего лая.

Некоторые комментаторы советуют женщине переехать, так как воздушное движение из-за нее не поменяют. Обеспокоенная и собирающая подписи жительница привела пример, что можно также направить воздушное движение на Петербургское шоссе, что другие посчитали эгоистичным.

Экстрасенс Кирсти Вальдштейн-Тиммер также добавила эту публикацию себе в Facebook, чтобы проинформировать своих подписчиков. Она написала, что собирающая подписи женщина — единственная, кого беспокоит такая проблема, добавив, что другие были рады, что снова можно слышать шум самолетов, и что жизнь немного вернулась в нормальное русло.

В публикации Кирсти говорится: “Я прочитала ее обращение и, как ребенок из советского времени, подумала, куда еще можно двигаться в обществе всеобщего благоденствия? Можете ли вы придумать что-нибудь более отвратительное, чем остановка воздушного движения, потому что это беспокоит русскую женщину, которая переехала в район Кристийне?”