Топ-3 самых глупых знаков Зодиака

3 место — Стрелец

У недоверчивых Стрельцов, как правило, завышенная самооценка — причем это не всегда оправдано. Этим зодиакальным знакам всегда кажется, что они хитрее и мудрее других. Однако на деле Стрельцов легко обвести вокруг пальца. Поэтому они могут еще долго находиться в депрессивном состоянии из-за того, что их обманули.

2 место — Овен

Овны часто забивают голову ненужными сведениями. Они скорее запомнят имена героев из любимых комиксов, нежели цитаты из мировых классических произведений. При этом Овны имеют довольно вспыльчивый характер, который мешает применять полученные знания на практике.

1 место — Рыбы

Спокойные и уравновешенные Рыбы часто откладывают дела на потом. При этом они готовы доверить свою жизнь совершенно постороннему человеку. И дело здесь не в отсутствии ума, а в излишней мечтательности и меланхоличности. Обладая незаурядными творческими способностями, представители этого знака зодиака стремятся через искусство убежать от реальности.