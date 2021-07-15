Почему в жару нельзя курить

По словам врача, основной фактор риска — это развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Также в жару организм испытывает гипоксию (кислородное голодание), а это значит, что курить в данный период нужно значительно реже. Тем не менее курильщики со стажем часто пренебрегают этими рекомендациями, чем сильно вредят себе.

“Могут быть обмороки, гипоксия мозга во время жары. Сигареты вызывают спазм сосудов головного мозга, и это в совокупности может служить и обморочным состоянием, предынсультным состоянием, все, что связано с головным мозгом, сердцем. Никотин — это сердечно-сосудистый яд, и в жару он усиливает свое патологическое действие”, — пояснил Брюн.

Нарколог выразил надежду, что жара поможет людям отказаться от пагубной привычки. Если курильщики не могут сами сократить потребляемую дозу никотина, можно обратиться за специализированной помощью.