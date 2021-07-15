ФОТО 18+ | Голый протест: в Берлине сотни девушек проехались топлес на велосипедах

Все началось с берлинского аквапарка, из которого выгнали загоравшую топлес гражданку Франции. Активисты прогрессивной организации Hedonist International тут же призвали всех неравнодушных граждан прокатиться на велосипедах по Берлину, и в качестве протеста показать всем проклятым сексистам сиськи. Вряд ли сексисты поняли глубокий смысл такой борьбы. Но наверняка протест оценили. Побольше бы таких!

Надо добавить, что прекрасные виды несколько испортили примкнувшие к велопробегу солидарные “мужчины”. Которые в качестве протеста надели на себя бюстгальтеры. Но они никому особо интересны не были. Объективы камер выхватывали только женщин.

Добавим, что частичная нагота не запрещена законами Германии. Однако владельцы бизнеса имеют право накладывать определенные ограничения на территории своих заведений. Так что охрана берлинского аквапарка действовала согласно инструкциям и законов не нарушала.