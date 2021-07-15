Разное
15.07.2021, 14:00

ФОТО 18+ | Голый протест: в Берлине сотни девушек проехались топлес на велосипедах

 (27)
Внимание!
Следующая статья может быть неподходящей для совершеннолетних.
Topless bicycle ride protest in Berlin
Topless bicycle ride protest in Berlin
Foto: CHRISTIAN MANG, REUTERS
Пока где-то борются за свободу политзаключенных, в Германии борются за свободу… женской груди. На днях в Берлине прошел самый зрелищный мирный протест последних лет. Сотни немок объединились, чтобы доказать, что в обнаженной женской груди нет ничего сексуального, и представительницы прекрасного пола тоже имеют право щеголять голым торсом, как это делают мужчины, — пишут “Фишки”.

Все началось с берлинского аквапарка, из которого выгнали загоравшую топлес гражданку Франции. Активисты прогрессивной организации Hedonist International тут же призвали всех неравнодушных граждан прокатиться на велосипедах по Берлину, и в качестве протеста показать всем проклятым сексистам сиськи. Вряд ли сексисты поняли глубокий смысл такой борьбы. Но наверняка протест оценили. Побольше бы таких!

Надо добавить, что прекрасные виды несколько испортили примкнувшие к велопробегу солидарные “мужчины”. Которые в качестве протеста надели на себя бюстгальтеры. Но они никому особо интересны не были. Объективы камер выхватывали только женщин.

Topless bicycle ride protest in Berlin

Добавим, что частичная нагота не запрещена законами Германии. Однако владельцы бизнеса имеют право накладывать определенные ограничения на территории своих заведений. Так что охрана берлинского аквапарка действовала согласно инструкциям и законов не нарушала.

Topless bicycle ride protest in Berlin
Оставить комментарий Читать комментарии (27)