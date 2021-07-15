Сюрприз! Американка обнаружила под кроватью змеиное гнездо

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Один из самых распространенных страхов — чудище под кроватью. Ведь пространство под кроватью — темнота, которая рядом с нами, даже когда вокруг свет. Хуже того: эта темнота так и ждет, когда мы уснем… В разных видах фобии там может обитать проникший в дом маньяк, гигантский паук, неведомый монстр и так далее.