Сюрприз! Американка обнаружила под кроватью змеиное гнездо
Жительница американского города Огаста, штат Джорджия, Триш Уилчер нашла у себя под кроватью змеиное гнездо. Об этом сообщает издание Newsweek.
По словам Уилчер, сначала она приняла змею за комок пуха на полу, а потом заметила, что он шевелится. После этого женщина пошла к мужу и “обрадовала” его новостью.
Под кроватью оказалось целое гнездо, в котором сидел садовый уж с 17 змеенышами. Такие змеи не представляют опасности для человека, а их укус может вызвать лишь незначительное раздражение. Однако такое соседство показалось хозяевам не очень приятным.
Поскольку законодательство штата Джорджия запрещает убивать неядовитых змей, мужчина поместил часть из них в сумку при помощи ухвата, вынес на улицу и выпустил возле ручья. Чтобы изловить оставшихся рептилий, семья вызвала змеелова.