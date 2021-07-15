Разное
15.07.2021, 18:30

Сюрприз! Американка обнаружила под кроватью змеиное гнездо

 
Photo by David Clode on Unsplash
Один из самых распространенных страхов — чудище под кроватью. Ведь пространство под кроватью — темнота, которая рядом с нами, даже когда вокруг свет. Хуже того: эта темнота так и ждет, когда мы уснем… В разных видах фобии там может обитать проникший в дом маньяк, гигантский паук, неведомый монстр и так далее.

Жительница американского города Огаста, штат Джорджия, Триш Уилчер нашла у себя под кроватью змеиное гнездо. Об этом сообщает издание Newsweek.

По словам Уилчер, сначала она приняла змею за комок пуха на полу, а потом заметила, что он шевелится. После этого женщина пошла к мужу и “обрадовала” его новостью.

Под кроватью оказалось целое гнездо, в котором сидел садовый уж с 17 змеенышами. Такие змеи не представляют опасности для человека, а их укус может вызвать лишь незначительное раздражение. Однако такое соседство показалось хозяевам не очень приятным.

Поскольку законодательство штата Джорджия запрещает убивать неядовитых змей, мужчина поместил часть из них в сумку при помощи ухвата, вынес на улицу и выпустил возле ручья. Чтобы изловить оставшихся рептилий, семья вызвала змеелова.

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