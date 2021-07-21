“Надоели целующиеся парочки на улицах и магазинах“ — крик души читательницы в новом блоге “По слухам”

Читательница пожаловалась на неподобающие поведение влюбленных в общественных местах: “Надоели постоянно сюскающиеся парочки на улице. А сейчас, летом, парочек на улицах все больше и больше. Особенно раздражает, когда приходишь в магазин, и они стоят в очереди и при всей толпе сюсюкаются, обжимаются, целуются. Буквально сегодня была в Максима, парочка не стесняясь ничего, ни меня, ни кассира, просто чуть не сожрали друг друга. Ненавижу их... Я знаю, что это неправильно, но... Пожалуйста, делайте это дома, а не у всех на виду!”