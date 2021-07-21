21.07.2021, 12:00
“Надоели целующиеся парочки на улицах и магазинах“ — крик души читательницы в новом блоге “По слухам”(15)
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У нас появился новый блог — “По слухам”, где каждый житель Эстонии может поделиться своей мини-историей, на кого-то пожаловаться, или просто излить душу. Недавно читательница написала письмо "Бублику" с жалобой на влюбленные парочки, которые открыто выражают свою любовь друг к другу в публичных местах.
Читательница пожаловалась на неподобающие поведение влюбленных в общественных местах: “Надоели постоянно сюскающиеся парочки на улице. А сейчас, летом, парочек на улицах все больше и больше. Особенно раздражает, когда приходишь в магазин, и они стоят в очереди и при всей толпе сюсюкаются, обжимаются, целуются. Буквально сегодня была в Максима, парочка не стесняясь ничего, ни меня, ни кассира, просто чуть не сожрали друг друга. Ненавижу их... Я знаю, что это неправильно, но... Пожалуйста, делайте это дома, а не у всех на виду!”
Оказывались ли Вы в подобных ситуациях?
Если Вам есть что рассказать или хотите высказать свое мнение по любому поводу — присылайте письма нам на почту bublik@delfi.ee!