30 способов спастись от жары без кондиционера

Как охладить помещение в жару

В этом году во многих регионах установилась аномальная даже для лета жара. При такой температуре многие люди чувствуют себя плохо, она чревата тепловым ударом. Усугубляет все тот факт, что панельные дома, которых сейчас больше, чем кирпичных, нагреваются намного быстрее. Если же в квартире низкие потолки, мало окон и маленькие комнаты, то жара ощущается еще острее. А когда квартира находится на последнем этаже, прямо под раскаленной крышей, и сверху нет технического помещения, духота просто невыносимая. Но если нет кондиционера или вентилятора, есть несколько других эффективных способов охладить комнаты.

Перекройте свет

Самый быстрый и простой способ — перекрыть поступление света в комнату. Для этого нужно просто зашторить окна или опустить жалюзи даже в облачную погоду. При этом температура может снизиться на несколько градусов.

Шторы и жалюзи

Тепловое (инфракрасное) излучение попадает в помещение не только в виде прямых солнечных лучей, но и в рассеянном сквозь облака. Чтобы отражать это излучение, шторы должны быть плотными и светлого цвета — он лучше отталкивает свет. Их нужно держать закрытыми утром и днем, а ночью, наоборот, открывать. При этом тканевые или железные жалюзи намного эффективнее справляются с этой задачей и задерживают до 90% света.

Вообще затемнение не просто защищает квартиру от проникновения солнечных лучей, но и не дает нагреваться электроприборам, коврам и т.д., то есть вещам, от которых также повышается температура воздуха. Зашторивать окна нужно с 8 утра или ранее.