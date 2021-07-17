ТОП-7 смертельно опасных растений, о которых вы могли не знать

Ландыш

“Пусть неярок их наряд, но так нежен аромат” — когда-то пела Гелена Великанова, даже не подозревая, что аромат их скорее опасен, чем нежен. Ядовито растение все целиком: его плоды, цветы, стебли, листья. Даже вода, в которой стояло растение, может нанести серьезный урон здоровью. Среди признаков отравления ландышем — галлюцинации и головная боль. Избежать летального исхода может только вовремя оказанная медицинская помощь.

Гортензия

Еще одно растение, токсичность которого удивит многих. Кустарник, пользующийся популярностью у ландшафтных дизайнеров, на самом деле может быть опасен. Особенно ядовиты бутоны гортензии — ярко-фиолетовые цветы. Применение в пищу растения категорически запрещено и может привести к отравлению, которое сопровождается одышкой, учащенным сердцебиением, понижением артериального давления.

Нарцисс

Легенду о самовлюбленном юноше, превращенного богами в цветок, помнят все. Цветок на самом деле очень красив. Но при этом еще и опасен, особенно луковицы. Да и запах нарцисса не безопасен, поэтому в детской его точно ставить не рекомендуется. Цветок и его луковицы вызывают сильную рвоту. Возможен паралич, судороги и в результате смерть.

Белладонна

Черные ягоды, которые легко принять за съедобные, несут в себе смертельную опасность. Употребление даже нескольких плодов может вызвать паралич дыхательного центра и, как следствие, остановку дыхания. Среди явных признаков отравления: сухость во рту, затрудненное дыхание, усиленное сердцебиение, иногда судороги, повышение температуры, отек и покраснение кожных покровов.

Интересный факт, что Белладонна с итальянского переводится, как красивая женщина. Возможно, именно поэтому ягода притягивает своей красотой и таит в себе смертельную опасность.

Багульник