АРХИВНЫЕ ФОТО | Вспоминаем, как раньше выглядел квартал Ротерманни и что находилось на улице Ахтри

Первые строения квартала Ротерманни появились на северной стороне площади Виру в 1849 году. Увеличение производства продуктов питания и деревообработки в начале XX столетия привело к возникновению промышленного комплекса, занявшего целый городской квартал. Здесь возводились заводы, фабрики, склады и прочие промышленные здания.

Соляной склад Ротерманни

Это примечательный образец промышленной архитектуры Эстонии начала XX века. Входит в архитектурный ансамбль квартала Ротерманни. Внесён в Государственный регистр памятников культуры Эстонии. Находится в Таллинне по адресу улица Ахтри, 2.

В 1995—1996 годах здание было отреставрировано и стало архитектурно-художественным центром. В 1996 году на верхнем этаже здания разместился Эстонский музей архитектуры, а на нижнем этаже — выставочный зал Эстонского художественного музея. В 2005 году художественный музей выехал из здания.

Эстонская церковь пятидесятников на улице Ахтри.

Сейчас церковь носит название "Церковь Святого Симеона и Пророчицы Ханны". Эстонская апостольская православная церковь строилась в промежуток с 1755 по 1870 годы. Это “Адмиралтейская церковь”, которую, согласно легенде, российские моряки построили на обломках затонувшего корабля. В начале существования Эстонской Республики храм был передан эстонскому приходу.

Небольшая приморская церковь, использовавшаяся в советское время в качестве спортивного зала, к настоящему времени отреставрирована и вновь используется по назначению. В церкви есть единственный в своем роде греческий резной иконостас из дерева, кафедра и церковные скамьи.

Клуб “Декольте”

Многими любимый ночной клуб находился по адресу Ахтри, 10. ”Декольте” также был излюбленной площадкой для выступлений артистов российской поп-сцены.

Охранная фирма “Акрополь”

Фирма также находилась на улице Ахтри, в центре Таллинна.

Вид на квартал Ротерманни и на улицу Ахтри с отеля Виру, с 23 этажа