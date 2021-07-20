Эстонцев ужаснуло видео из ТикТока: Рядом с портом Палдиски в воде плавает змея

“Ребята, будьте аккуратны, в воде змеи. Это рядом с портом”, — сказала женщина на видео. В комментариях у нее уточнили, в каком городе находится этот порт. “В Палдиски”, — написала она.

Видео набрало 55,3 тысячи просмотров и 215 комментариев, в которых многие выразили ужас по поводу змей в воде, а некоторые написали, что ничего страшного, поскольку уж — не ядовитая змея.

“уж Кусается!!! причем очень больно, и распухнет очень сильно на неделю”, — написал пользователь в комментарии.

“не ядовитый, но кусает больно, это правда. Пока стояли туда ещё 2 гадюки заползли”, — ответила автор ролика.

Как относитесь к данной ситуации? Боитесь ли вы змей? Пишите в комментариях!