“Пьяным за руль!”: пользователи соцсетей обсуждают курьезную рекламу пива в Selver

Читатель сфотографировал полку с пивом в магазине, а на ценнике расположена реклама, на которой написано: “Пьяным за руль!”. “Новая летняя кампания A. Le Coq в самом разгаре”, — написал автор фотографии.

Однако внимательные пользователи заметили, что край рекламы загнулся, поэтому начало фразы не видно. Неравнодушный комментатор написал, что если в поисковике Google набрать фразу “täis peaga rooli!” (“пьяным за руль”), то первым результатом будет летняя кампания 2020 года на сайте Департамента шоссейных дорог, где написана полная фраза: “Omasid ei lasta täis peaga rooli!” (“Своих нетрезвыми за руль не пускают!”).

Согласно информации с сайта mnt.ee, цель кампании — донести до участников дорожного движения, что близкие в силах помешать человеку, употребившему алкоголь, сесть за руль транспортного средства или же удержать его от употребления алкоголя, побудить спутников к вмешательству до того, как употребившее алкоголь лицо сядет за руль транспортного средства.

Однако, видимо, в магазине Selver какие-то шутники загнули часть фразы на рекламе кампании, поэтому было видно лишь: “пьяным за руль”, что и вызвало у читателей блога некоторые вопросы.