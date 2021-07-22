560 или 4000 евро? Участники эстонской группы “Ищу совета” разошлись во мнениях: сколько нужно семье в Эстонии, чтобы прожить

По словам мужчины, родом он не из Эстонии, поэтому, какова будет средняя сумма, которой хватило бы на семью из трех человек, он предположить не может. Конечно, ответы поступили самые разные, от минимальной зарплаты на семью из нескольких человек, до 3000 и выше.

Некоторым вопрос показался некорректным, поскольку цены на жилье в Таллинне и, например, в Ида-Вирумаа могут сильно различаться. Также многие, когда оставляли комментарии, уточняли, что для того, чтобы выжить нужна меньшая сумма, а для того, чтобы просто жить, — надо больше. “Уходит в месяц 3500-4000 это если жить а не выживать”, — поделилась в комментариях Анастасия.

Важным замечанием было то, что сумма зависит от запросов самой семьи. Также от того, свое ли или съемное жилье, питается семья дома или в кафе/ресторанах, есть ли машина и т.д.

Ответы были самые разные:

“Скажем так 2000 на семью для 3их без изысков”;

“3000-3500 это минимум!”;

“Живем в Нарве 2000 спокойно хватает. Своя квартира, 2 машины. 5 человек”;

“2000 это чтобы проживать, но в идеале конечно лучше побольше. Цены у нас растут как на дрожжах”;

“Живем втроём на 560 евро. Где же вы такие доходы то нашли?”

Развернутый ответ женщины в комментариях, который набрал довольно много лайков:

“семья 2 взрослых + 3 детей. Питание/быт (с кофе, вином/пивом, сигаретами и конфетами/фруктами и шампуни/зубные пасты и пр.) выходит примерно около 1000. Жил.площадь, 2 машины (горючка, страховки), счета за телефоны/интернет, одежда по мелочи (носки/трусы) — ещё около 1000, ну и + “мама, я хочу вот это”, “без этих туфлей я не смогу жить”, “не хочу сегодня готовить” и т.д. в идеале ещё 1000. В итоге — 5 человек — 3000, если без закидонов. На троих, возможно, меньше. И да, у меня есть собаки”

(орфография и пунктуация авторов сохранены)

А как Вы считаете, сколько денег нужно семье для жизни в Эстонии? Делитесь в комментариях!