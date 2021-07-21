7 мифов о витаминах

Свежие продукты — это источник витаминов на 100%, однако при заморозке и термообработке сохраняется от 5 до 50% необходимых витаминов. Главное правило — нельзя повторно замораживать продукт, в такой ситуации уровень витамина стремится к нулю. А также рекомендовано готовить пищу только на один прием, чтобы в последующем также не охлаждать и не греть продукт”, — говорит Евгения Паршина.

Миф второй. Витамины есть только в свежих овощах и фруктах. В заморозке и в готовом виде они разрушаются “Большинство витаминов выдерживают тепловую обработку при готовке и при стерилизации продуктов при температуре до 100-120 градусов, как и заморозку.

При этом не стоит впадать и в другую крайность и без каких-либо на то показаний отправляться проверять свой уровень витаминов, потому что опять же так захотелось. “Также не стоит бежать в лабораторию и сдавать весь спектр анализов на витамины и микроэлементы. Следует обратиться к врачу и рассказать о жалобах, подозрениях. На приеме специалист составит список необходимых анализов, чтобы впоследствии назначить необходимый витамин или даже комплекс”, — говорит Евгения Паршина.

Что касается бесконтрольного приема, то врачи отмечают, что тут следует быть аккуратнее. “Дополнительный прием витаминов показан только при выявленных недостатках или наличии у человека сопутствующих хронических или острых заболеваний, при которых нарушается синтез или усвоение витаминов из продуктов питания”, — предупреждает Евгения Паршина.

Миф первый. Витамины стоит пить просто так, когда появляется желание или стремление пополнить их запасы, ничего страшного не будет “За тысячелетия организм людей приобрел способность самостоятельно синтезировать витамины. За исключением нескольких, таких как витамин С. Поэтому людям необходимо получать его с пищей. Учитывая доступность продуктов, в частности фруктов, овощей, ягод, мяса, в современных реалиях, сбалансированное питание — это главный источник витаминов”, — говорит врач.

Мифов, связанных с витаминами, огромное количество. Все они приводят к рискам передозировок или гиповитаминозу. Какие же убеждения в отношении полезных веществ до сих пор довольно крепки?

Миф третий. Следует пить витамин D для профилактики, назначая его себе самостоятельно

На тему витамина D немало споров, сегодня он очень востребован. На этом фоне многие сомневаются: надо ли пить витамин D просто для профилактики, чтобы поддерживать его необходимый баланс в организме?

“Гипервитаминоз витамина D приводит к повышению уровня кальция в организме и тяжелой интоксикации. Об этом следует знать при приеме витамина D для профилактики. Каждый человек индивидуален, и уровень витамина D у всех разный. Для кого-то достаточно в качестве профилактики 500МЕ, кому-то нужно 5000МЕ, соответственно, и ожидаемого клинического эффекта человек не почувствует, а может, и ухудшит состояние”, — говорит Евгения Паршина.

Миф четвертый. Беременные женщины нуждаются в повышенном приеме витаминов. Это им только на пользу

Вопрос приема витаминов беременными довольно острый. Кажется, что раз женщина носит в себе ребенка, ей требуется всего за двоих: и питания, и витаминов соответственно.

“Беременные принимают витамины так же, как остальные люди: только при доказанном дефиците. Следует всегда помнить, что при гипервитаминозе развивается интоксикация, которая несет риски развития патологического процесса у беременной и у ребенка”, — предупреждает Евгения Паршина.

Миф пятый. Прием витаминов может скомпенсировать вред, наносимый организму самим человеком, например, курением

“Однозначно вредные привычки, в частности такие, как курение, запускают необратимый патологический процесс. Никакими витаминами компенсировать это нельзя. К тому же при курении и приеме алкоголя в организме дополнительно происходит разрушение витаминов и аминокислот в продуктах (когда люди во время приема пищи курят и пьют алкоголь)”, — говорит Евгения Паршина.

Миф шестой. Регулярный прием синтетических витаминов становится причиной зависимости

“Преимущественно зависимость психологическая. Нашему организму крайне редко необходимы синтетические витамины”, — говорит Евгения Паршина. Но при этом специалист напоминает, что назначать их обязательно должен врач.

Миф седьмой. Можно наесться витаминами впрок, они могут сохраниться надолго

“Есть группы витаминов, которые самостоятельно синтезируются в организме, и нам требуется лишь поддерживать продуктами необходимый баланс. Есть группы витаминов, которые мы получаем только с продуктами, такие как витамин С. Из этого следует, что необходимо просмотреть свой рацион и при необходимости ввести больше продуктов, содержащих витамин С”, — говорит Евгения Паршина.

Также иммунолог подчеркивает, что витамины группы В организм не может запасать, поэтому восполнять их нужно ежедневно сбалансированным питанием. И уже при неэффективности восполнения дефицита питанием назначаются синтетические витамины. Пытаться наесться впрок витаминами не стоит. Лучше всего проконсультироваться с врачом.