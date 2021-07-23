“Руками я модель не трогаю”: Эстонский эротический фотограф Михаил Еким поделился интимными подробностями о съемках и разделся прямо у нас в студии

Ведущая видеоподкаста Алина Захарова перед началом интервью озвучила Михаилу условия интервью. Если Михаил посчитает какой-то вопрос слишком неудобным, то он может не отвечать на него, но за это нужно вытянуть одно из предложенных заданий и выполнить его. Отказаться от ответа взамен на задание можно только три раза. Смотрите, справился ли Михаил Еким с условиями и ответил ли на все нескромные вопросы.

Отрывки из интервью:

— Почему некоторые девушки не нравятся себе на фотографиях?

— Если человек не воспринимает себя красивым, то что бы ты ни сделал, что бы ты ни придумал, он просто себе не нравится, и это уже не зависит от фотографа, от визажиста, от обстановки. Чтобы показать всю женственность девушки, я исхожу из того, что мне нравится, и то время, что у нас есть для съемки, я пытаюсь максимально показать красоту девушки.

— Как относишься к модному тренду “за естественность”? Некоторые звезды стали откровенно показывать свой целюллит на фотографиях.

— Звезды показывают себя без фотошопа, но у многих из них все равно нарощенные ресницы, подкачанные губы, куча пластики... И что там есть естественного, это такой еще вопросик.

— Возбуждался ли ты когда-нибудь во время съемки?

— Да, бывало. Если знать немного физиологию мужчины, то эрекцию мужчина не контролирует. Да, это бывало... очень-очень редко, и это, скорее, наверное, комплимент модели.

В новом видеоподкасте “Вам слово” участвуют эстонские блогеры, интересные личности и профессионалы своего дела. Они не боятся высказывать свое мнение и несут за него ответственность. Блогеры выйдут из своего виртуального пространства и будут отвечать на прямые вопросы в реальном времени, а также выполнять веселые задания. Приятного просмотра!

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