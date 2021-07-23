23.07.2021, 15:00
Русским специально отказывают в получении категории C1? Мнение читателя в блоге “По слухам”(33)
Foto: Tiit Blaat
Читатель решил поделиться в новом блоге “По слухам” мнением по поводу экзамена по эстонскому языку на уровень C1. По его наблюдению, русским намного чаще отказывают в получении категории для того, чтобы не давать им возможность идти работать в государственные учреждения.
Читатель считает, что очень сложно сдать экзамен на получение категории C1 по эстонскому языку: “Просто достало! Хожу уже третий раз сдавать на ср*ную С1 категорию. Вроде бы и хорошо владею эстонским, работаю в эстонском коллективе, закончил эстонскую гимназию, и набрал на Б2 90 баллов. Но есть такое ощущение (по моему наблюдению), что русским намного чаще отказывают в получении категории для того, чтобы не давать им возможность идти работать в гос. учреждения.”
Оказывались ли Вы в подобных ситуациях?
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