Русским специально отказывают в получении категории C1? Мнение читателя в блоге “По слухам”

Читатель считает, что очень сложно сдать экзамен на получение категории C1 по эстонскому языку: “Просто достало! Хожу уже третий раз сдавать на ср*ную С1 категорию. Вроде бы и хорошо владею эстонским, работаю в эстонском коллективе, закончил эстонскую гимназию, и набрал на Б2 90 баллов. Но есть такое ощущение (по моему наблюдению), что русским намного чаще отказывают в получении категории для того, чтобы не давать им возможность идти работать в гос. учреждения.”