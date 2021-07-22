ВИДЕО | Отважные американцы прогнали медведя из своей машины

Инцидент произошел в Гатлинбурге (США), где отдыхала компания друзей, когда медведь вломился в транспортное средство.

На кадрах видно, как мужчина отчаянно пытается открыть дверь своей машины, чтобы вытащить медведя. Затем его друг начал рычать и на удивление это помогло.

Затем животное вышло из автомобиля с водительской стороны, остановилось и c немым вопросом "чего надо?" посмотрело на компанию. После этого хозяин машины прокричал: “Вперед! Иди!” и в результате обескураженный медведь ушел.

Но на этом история не закончилась! Взвесив шансы и решив, что двое против одного нечестно, косолапый сходил за подмогой. Через некоторые время на место инцидента вернулись уже два медведя, которые пробрались на задний двор дома, где остановилась компания.

“Они попытались вернуться в мою машину. Я вышел на улицу, крикнул на медведя и стал кидать в него вещи”, — сказал хозяин автомобиля.

Отмечается, что медведи нанесли машине несколько повреждений, поэтому сейчас транспортное средство сломано.