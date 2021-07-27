Народ скучает по 90-ым: “Отсутствие цензуры, влияние печатных изданий, кураж и иллюзии бешеных перспектив”

Ответы поступили самые разные, но было ясно одно — люди скучают по лихим девяностым, кто-то по материальному, а кто-то по эмоциям и свободе.

“По отсутствию цензуры”, — написали в комментариях.

Ведущий Артур Тюленев поделился, что скучает по умению удивляться, ведь в то время все было новым, все в диковинку. А сейчас, по его словам, нас уже ничем не удивишь.

Некоторые комментаторы отметили, что скучают по свободе и юности: “По “тому самому MTV, что уже давно не тот. По юности, которая была прекрасна”; “По автомобилям и юности своей”.

Также одна женщина в комментариях поделилась, что очень скучает по острым ощущениям: “По куражу и иллюзиям бешеных перспектив! По тому, что, казалось, весь мир у моих ног, и я — звезда!”

Были также и те, кто отметили, что скучают по изданиям и СМИ того времени. “По влиянию печатных изданий”, — написал мужчина. “Скучаю по умным и незаурядным журналистам и представителям СМИ”, — добавил второй мужчина.

Однако не все в комментариях скучают по 90-ым. “Нет. Это было тяжëлое время. Где предатели властвовали”, — написал мужчина в комментариях. Также еще пару человек разделили его мнение: “Не скучаю. Страшное время — заводы разваливались, инженеры торговали на рынке или ездили в Польшу, убивали направо и налево бизнесменов, фильмы только про бандитов…”