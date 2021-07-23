На все руки мастер! Мужчина на латвийском пляже рукоблудил, а затем избил свидетеля

Конфликт вспыхнул, когда прилюдно занимавшемуся самоудовлетворением человеку напомнили, что он на пляже не один, и вокруг находятся другие люди. При этом свидетели вели видеосъемку действий незнакомца. Однако тот набросился с кулаками на одного из свидетелей, и завязалась драка. На место происшествия вызвали полицию.

“Ребята, которые приехали из Госполиции, сказали — ну, подрались и подрались, зачем нас вызывали? Говорю, “ну подрались” — это одно, а вы посмотрите видео! Ну, в принципе их и это не особо впечатлило. Честно говоря, никто не хотел разбираться с телесными повреждениями. Никто ничего не предлагал по поводу побоев: ни снять, ни вызвать скорую — ну, нос не сломан, голова не кружится… Как я понял, никто не хотел по этому поводу заморачиваться”, — рассказал потерпевший.

Однако в Госполиции пояснили: сотрудник полиции работал по уставу. В материалах дела указано, что потерпевшего не отговаривали писать заявление, кроме того, избитый сам своей подписью подтвердил, что никаких претензий о телесных повреждениях у него нет.

В полиции пояснили, что личность человека, попавшего на видео, установлена. Против него начат административный процесс по статье о мелком хулиганстве. За это предусмотрен штраф от 70 до 500 евро.