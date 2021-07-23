Разное
23.07.2021, 16:00

Какие продукты полезно есть вечером

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Photo by Geo Darwin on Unsplash
Утверждение, что принимать пищу после шести часов вечера вредно для фигуры развеял диетолог Алексей Ковальков. Специалист назвал продукты богатые белком, употребление которых не скажется негативно на вашей стройности, — пишет 5-tv.

“Хорошо, если вы будете есть перед сном мясные, белковые продукты. Я рекомендую своим пациентам есть два яичных белка. Желтки выбрасываем, а белки варим или жарим с помидорами, чесночком, укропом”, — советует диетолог.

По словам Алексея Ковалькова, такого рода продукты можно употреблять перед сном без зазрения совести. Дело в том, что эти блюда насыщены аминокислотами, которые стимулируют выработку гормона роста, благодаря которому человек худеет во сне.

Диетолог отмечает, что перед сном принимать пищу не только можно, но и нужно. Примечательно, что чем раньше мы отходим ко сну, тем активнее организм борется с жирами. Так, он может переработать до 150 граммов жировой ткани, утверждает специалист.

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