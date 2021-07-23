Какие продукты полезно есть вечером

“Хорошо, если вы будете есть перед сном мясные, белковые продукты. Я рекомендую своим пациентам есть два яичных белка. Желтки выбрасываем, а белки варим или жарим с помидорами, чесночком, укропом”, — советует диетолог.

По словам Алексея Ковалькова, такого рода продукты можно употреблять перед сном без зазрения совести. Дело в том, что эти блюда насыщены аминокислотами, которые стимулируют выработку гормона роста, благодаря которому человек худеет во сне.

Диетолог отмечает, что перед сном принимать пищу не только можно, но и нужно. Примечательно, что чем раньше мы отходим ко сну, тем активнее организм борется с жирами. Так, он может переработать до 150 граммов жировой ткани, утверждает специалист.