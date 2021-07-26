ВИДЕО | Наглая лиса стащила у эстонца пачку чипсов

На видео бесстрашная лиса подошла прямо к столику, за которым сидел мужчина. На столе лежала пачка чипсов, лиса ее схватила и куда-то быстро потащила. Пачка оказалась пустой, как потом уточнил мужчина.

Однако в комментариях пользователи выразили свое волнение:

“Упаковки чипсов — довольно частая причина удушья у собак (в том числе и в Эстонии, такое случается несколько раз в год). Собака случайно надевает на голову пакет и больше не может снять. Пакеты меньшего размера плотно оборачиваются вокруг головы, и все.

Держите своих (и лесных) животных подальше от привлекательной упаковки.

PS Надеюсь, эта упаковка будет достаточно большой, чтобы лиса ее сняла”.

Также людей взволновала столь близкая связь дикого животного и человека. “Здесь уместно упомянуть, что бешенство неизлечимо и всегда заканчивается смертью. Также для людей. Поправьте меня, если я ошибаюсь?“ — написал пользователь.

“Если вы сразу после укуса пойдете к врачу и сделаете вакцину, то все обойдется — говорят, что до 10 дней после укуса вакцина 100% эффективна, после этого эффективность начинает снижаться”, — добавили к комментарию выше.

В комментариях предположили, что лисица очень голодная, поэтому была в отчаянии и подошла. Однако было и такое предположение, что это может быть молодой лисенок, поскольку они намного смелее взрослых.