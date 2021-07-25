В какие дни августа легче изменить судьбу

5 августа

Очень интересный, но непростой 26-й лунный день. Подходит для сложных практик. Его символами выступают болото или жаба. День, который подарит большую мудрость. Однако может сделать вас заложником собственных искушений. ⠀

“Юпитер и восходящий узел в королевском градусе. Это значит, что не время расслабляться и “почивать на лаврах”. Хороший день для постановки целей на будущее и продвижение к результату. К тому же Луна из знака Рака делает секстиль к Марсу”, — прокомментировала Любимова.

Этот день также ознаменовал Венерой в Деве и сочетается в гармоничном аспекте с Ураном. Это идеальное время для наведения порядков как в доме, так и в своей голове.

12 августа

Пятый лунный день. Его символом является единорог.

“Луна из знака Весов достраивает конфигурацию Парус удачи с кармическими узлами и Сатурном. Венера же делает тригон с планетой высшей магии — Плутоном”, — рассказала звездный специалист.

Это время благоприятно для ритуалов, связанных с магическими сексуальными практиками, любовными приключениями. ⠀

20 августа

Это 12-й лунный день, его символом является Чаша Грааля или Чаша любви. Этот день идеально подходит для составления карты желаний.

“Меркурий и Марс находятся в соединении в знаке Девы и делают тригон к стационарному Урану, что помогает сформировать намерение на изменение будущего. Венера, планета, отвечающая за любовь и материальные вопросы, в комфортном положении — в знаке Весов”, — отмечает Любимова.

По рекомендации астролога, все ритуалы лучше делать после полудня, когда Луна перейдет в знак Водолея.