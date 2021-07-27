Какие секреты хранят сотрудники отелей: почему нельзя доверять чистым стаканам?

“Постельные клопы. В каждом отеле они есть, будь он пятизвездочный или придорожный. Причем это не вина гостиницы, часто всяких букашек привозят сами гости. А подцепить их можно даже в самолете. Если утром на простыне или одеяле вы обнаружите маленькие красные пятна, значит ночью вами полакомились клопы”.

“Когда вы жалуетесь на стойке регистрации, делайте это в самой вежливой манере. Чем вежливее обращаешься, тем больше будет возмещение, и наоборот. Чем грубее гость, тем меньше он получит. Пожалуйста, будьте добры к работникам отелей. Вы не представляете, сколько грубостей иногда приходится выслушивать даже из-за самых незначительных проблем”.

“Никогда, слышите, никогда не пользуйтесь шоколадным фонтаном в банкетных залах отелей! Никто не меняет шоколад из-за дороговизны. Его лишь слегка фильтруют и добавляют немного нового. Часто я вижу, как в фонтан роняют еду, чихают на шоколад, и в результате он густеет. Ну а чтобы вернуть прежнюю консистенцию, его разбавляют маслом”.

“Не доверяйте чистым стаканам в номере. Частенько их протирают той же тряпкой, что и раковину и туалет. Это приходится делать в том случае, если посудомоечная машина барахлит. А в отелях это не редкость. Впрочем, некоторые гостиницы используют тряпки разного цвета. Например, зелеными протирают посуду, красными — туалет и ванную, а желтыми — всё остальное”.

“Если регистрироваться поздней ночью, вас могут заселить в номер более высокого класса или даже в люкс. Дело в том, что мы не хотим, чтобы номера пустовали. Поэтому порой готовы сделать гостям чуть ли не 80%-ю скидку”.

“Советую бронировать номер напрямую, а не через сторонние приложения. Тогда вам непременно пойдут навстречу и постараются исполнить все пожелания. В том случае, если вы регистрировались через другой сайт, вы получите номер согласно брони и не более того”.