Некрасивая жена и красивая любовница Ленина: история любовного треугольника

Инесса Арманд

Француженка перебралась в Россию, когда ей было 15 лет. После смерти отца она уехала в Москву к своей тетке, которая давала уроки французского языка в доме текстильных промышленников Арманд.

Инесса влюбилась в старшего сына хозяина дома Александра, а ее сестра вышла замуж за его младшего брата. Инесса и Александр прожили в браке 9 лет, она родила 4 детей — 2 мальчиков и 2 девочек. Но просто быть хранительницей семейного очага Инесса не хотела. Она заинтересовалась младшим братом Александра — Владимиром, а уже он ее заразил духом революции.

Надежда Крупская

Надежда Константиновна родилась в дворянской семье. Ее отец поддерживал участников польского восстания в 1863 году. После смерти отца Надежда и ее мать Елизавета Васильевна оказались под присмотром Николая Утина, вот тогда она и познакомилась с марксизмом. Личная жизнь Надежды Константиновны скудная, ведь всю себя она посвящала трудам и образованию, да и единственной своей любовью считала Владимира Ульянова.

Любовный треугольник революции

Сложно сказать, любил ли на самом деле Ленин Крупскую еще в начале их отношений. Предложение о замужестве Надежда получила, будучи в тюрьме. Хотя Крупская не раз упоминала, что главным в их отношениях была далеко не любовь, а общее дело — революция. Но вернемся к свадьбе. Влюбленные обвенчались в ссылке, но когда срок у вождя закончился, он, не раздумывая ни секунды, уехал, причем не сказав, куда именно. Надежде пришлось помотаться по миру, прежде чем она смогла найти Ленина.

Встретившись с мужем, Крупская обрушилась на него со скандалом: “Чего же ты не сказал, где нынче обитаешь”. Но Ленин уверил, что нет ничего важнее революции и пустые разборки следует отложить на потом.

Ленин в 1905 году в Париже познакомился с Инессой Арманд, и его жизнь перевернулась. Вместо умной, рассудительной, но такой скучной Крупской он увидел в Арманд огонь и океан страстей.