Некрасивая жена и красивая любовница Ленина: история любовного треугольника(9)
Инесса Арманд
Француженка перебралась в Россию, когда ей было 15 лет. После смерти отца она уехала в Москву к своей тетке, которая давала уроки французского языка в доме текстильных промышленников Арманд.
Инесса влюбилась в старшего сына хозяина дома Александра, а ее сестра вышла замуж за его младшего брата. Инесса и Александр прожили в браке 9 лет, она родила 4 детей — 2 мальчиков и 2 девочек. Но просто быть хранительницей семейного очага Инесса не хотела. Она заинтересовалась младшим братом Александра — Владимиром, а уже он ее заразил духом революции.
Надежда Крупская
Надежда Константиновна родилась в дворянской семье. Ее отец поддерживал участников польского восстания в 1863 году. После смерти отца Надежда и ее мать Елизавета Васильевна оказались под присмотром Николая Утина, вот тогда она и познакомилась с марксизмом. Личная жизнь Надежды Константиновны скудная, ведь всю себя она посвящала трудам и образованию, да и единственной своей любовью считала Владимира Ульянова.
Любовный треугольник революции
Сложно сказать, любил ли на самом деле Ленин Крупскую еще в начале их отношений. Предложение о замужестве Надежда получила, будучи в тюрьме. Хотя Крупская не раз упоминала, что главным в их отношениях была далеко не любовь, а общее дело — революция. Но вернемся к свадьбе. Влюбленные обвенчались в ссылке, но когда срок у вождя закончился, он, не раздумывая ни секунды, уехал, причем не сказав, куда именно. Надежде пришлось помотаться по миру, прежде чем она смогла найти Ленина.
Встретившись с мужем, Крупская обрушилась на него со скандалом: “Чего же ты не сказал, где нынче обитаешь”. Но Ленин уверил, что нет ничего важнее революции и пустые разборки следует отложить на потом.
Ленин в 1905 году в Париже познакомился с Инессой Арманд, и его жизнь перевернулась. Вместо умной, рассудительной, но такой скучной Крупской он увидел в Арманд огонь и океан страстей.
Хотя некоторые современники отрицают любовные чувства между Лениным и Арманд, но факты говорят об обратном. Во-первых, их личная переписка сокращена, а некоторые страницы и вовсе уничтожены. Во-вторых, о влечении 37-летнего вождя к 35-летней Арманд говорит и сама Крупская в своих дневниках.
Надежда писала, что Инессе удается переубедить Владимира, и это немыслимо, но она старается не давать волю чувствам, чтобы не подвергать риску их “общее дело”.
Несколько лет Арманд, Крупская и Ленин жили под одной крышей, трудясь на благо революции. Надежда ревновала, а Владимир и Инесса уже перестали скрывать свои чувства. Крупская не выдержала и хотела самоустранится из этого любовного треугольника, но вдруг Арманд уехала.
Многие думали, что она решила вернуться к детям и бывшему мужу, который, к слову, заменял отпрыскам и отца, и мать, пока Инесса вершила судьбу советской революции и моталась по ссылкам.
Но на самом деле Ленин принял решение расстаться с эффектной и страстной Арманд. Вождь забеспокоился, что все силы уходят на дела амурные, отвлекая его от самого главного — революции. Да и приближенные к Владимиру Ильичу стали шутить, что еще чуть-чуть — и он превратится в подкаблучника, куда уж тут до управления массами.
Смерть любимой
Революция высасывала жизнь из Арманд. Без того стройная девушка исчезала на глазах. Крупская посоветовала отдохнуть несколько месяцев в пансионате, Арманд захотела вернуться в Париж, но Ленин сказал ехать на Кавказ. В Нальчике она заразилась холерой и умерла, свинцовый гроб привезли в Петербург.
На похоронах Арманд на Ленина было страшно смотреть, казалось, от вождя осталась только тень. Там он единственный раз в своей жизни дал волю чувствам и заплакал на публике. Крупская переживала за здоровье мужа. “Боюсь, чтобы смерть Инессы не убила Володю, он смотрит в стену и все время плачет”, — написала революционерка у себя в дневнике.
Через несколько месяцев у вождя случился первый инсульт, а когда он умер, Крупская попросила похоронить его рядом с Инессой Арманд (как мы можем догадаться, эта просьба остается без внимания до сих пор). Сама же она пережила мужа на 15 лет. Надежда Константиновна умерла в возрасте 73 лет, верной мужу и, главное, общему делу.