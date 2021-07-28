АРХИВНОЕ ВИДЕО | Выступление Бориса Гребенщикова на Певческом поле Таллинна в 1991 году

Выступление примечательно тем, что случилось во время переходного периода от “Аквариума” к “БГ-Бэнду”, пишет портал “Репродуктор”.

Говоря об этом выступлении, Борис Гребенщиков вспоминал, что барабанщика для сета они нашли прямо на месте. На тот момент в группе не было ударника, а выступать перед огромной аудиторией фактически без ритм-секции лидер “Аквариума” побоялся. В итоге выход из положения был найден и выступление прошло отлично.

Перед командой БГ выступала бразильская группа Kaoma, чей хит “Lambada” гремел в начале 90-х по всему миру. После сета этого коллектива зрители разошлись по барам. Смотреть выступление “Аквариума” осталось несколько тысяч человек.

Весь фестиваль снимала творческая группа “Программы А” во главе с Сергеем Антиповым. На мероприятии Борис Гребенщиков исполнил следующие песни: Ангел, Eloise, Камни в холодной воде, Когда пройдет боль, Wild Thing, Ласточка, Никита Рязанский.