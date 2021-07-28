28.07.2021, 05:05
ОПРОС | Почему многие жители Эстонии не хотят смотреть Олимпийские игры(40)
23 июля стартовала Олимпиада в Токио. В сборную Эстонии вошли 33 спортсмена, выступающих в 14 видах спорта. Мы пошли в Lasnamäe Centrum узнали, смотрят ли Олимпийские игры жители Эстонии и, если да, то за кого болеют. К сожалению, почти никто не собирается следить за Олимпиадой-2020.
“Нет времени”; “не интересно”; “больше люблю смотреть зимние Олимпийские игры”; — такие ответы прозвучали от жителей Эстонии.
Однако этот опрос мы проводили за несколько часов до того, как эстонские девушки выиграли олимпийские игры в фехтовании на шпагах. Возможно, после этого из большинства ответов исчезло "не".
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