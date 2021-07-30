"Выгорело до стирки": Мужчина из Эстонии возмущен качеством дорогой футболки популярного бренда

По словам участника группы Эдуарда, новую футболки фирмы Armani после покупки он надел всего несколько раз, и один раз постирал, после чего она стала похожа “непонятно на что”. “Выгорело до стирки. Пот не выдерживает совсем. Состав 95% хлопок и 5 % эластан. Было в своё время также с фирмой Camel Active, носил на экспертизу, а в магазине меня мягко послали после этого, в итоге я отказался от их продукции почти совсем, оставил только куртки, потому что покупать дорогую одежду на один раз — это ненормально. Скажите, как у вас с продукцией Armаni обстоят дела, да и вообще с брендами среднего уровня? Хочется носить максимально натуральное”, — написал он.

Некоторые предположили, что мужчина мог постирать футболку не по инструкции, или что он надевал ее гораздо больше, чем несколько раз, как он написал. Однако Эдуард уверяет в группе, что стирал он по правилам, и то, что он написал в посте — правда.

После этого участники группы начали делиться своими историями, связанными с брендовой одеждой, и оказалось, что далеко не только у Эдуарда произошла такая ситуация:

“Перестала покупать брендовые вещи, изнашиваются одинаково что за 5, что за 55. Строчки могут быть одинаково кривыми и там, и там. Брендовые вещи имеют смысл только, если носить не каждый день и только, если их надевать на публику, где принимают по одёжке”, — написала Надежда.

“Куртка Guess , 180€ , строчки разошлись наверное через месяц. Джинсы больше 120€ , нитки на дырках сказали досвидания через недели три , коленки не растягивались чуть побольше, месяца полтора”, — написала участница группы Алена.

Также некоторые участники предположили, что это подделка, поскольку оригинальные вещи так быстро не испортятся: “Подделка это! У мужа оригинал и несколько сезонов,как новые вещи!прямо такое же поло серого и красного цветов! Стираю я их вручную!perwool цветной и вода не более 40 градусов. всё отлично!”