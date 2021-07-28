Эксперты рассказали, как выбрать спелый арбуз без нитратов

На корке не должно быть большого количества дефектов: рубцов и трещин. Через них микроорганизмы с арбуза легко достигают мякоти, где размножаются, а затем вызывают пищевые отравления. По этой причине нельзя покупать разрезанный арбуз или плод, кожица которого была повреждена. Также не стоит просить надрезать арбуз, советуют эксперты.

Старший научный сотрудник ВНИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства Артем Соколов отмечает, что нитраты повсеместно используются в сельском хозяйстве. Арбузы удобряют опасными веществами в период их созревания.

«К концу созревания в арбузе не должно быть нитратов, поскольку он вырастет, питаясь ими. Единственный шанс получить арбуз с повышенным количеством нитратов — сорвать его недозревшим», — сказал Соколов. Он также добавил, что вероятность найти превышение по нитратам не в корке, а в мякоти — низкая.

Созревший арбуз имеет более матовую корочку, яркие и четкие полосы. О спелости ягоды свидетельствует и земляное пятно — место, на котором он лежал на земле. Оно должно быть ярко-желтого цвета, а звук от стука по плоду — гулкий, напоминающий вибрацию.

Генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий отмечает, что в мировой практике ни разу не было зафиксировано случая отравления человека нитратами из бахчевых, фруктов или овощей. То, что обычно принимают за отравление нитратами, является диарей или кишечным расстройством, вызванным бактериями с плохо вымытой поверхности плода.