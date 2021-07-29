Читатель блога “По слухам” возмущен: люди на электросамокатах постоянно нарушают ПДД

“Работаю таксистом уже несколько лет, но такого ужаса, как сейчас, я еще не встречал. С этим бумом электросамокатов. Тупые самокатчики выезжают на дорогу, мешая движению машин (чуть ли не под колеса кидаются) и нарушают пдд. Каждый день, особенно проезжая у Хобуяма, один из них или вылетит на красный или поедет чуть ли не под колеса. Но ведь это не всё, мало того они ещё и обычным пешеходам мешают, пролетая в сантиметре от них на огромной скорости, или катаясь по двое, да ещё и некоторые в стельку пьяные катаются. Жду каких-нибудь ограничений для них, потому что правительство и полиция чаще всего закрывают на это глаза”, — написал читатель.