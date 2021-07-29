Онколог назвал продукт, который часто приводит к раку кишечника

Медик сослался на исследование ДНК образцов здоровой и опухолевой ткани 900 пациентов, которое провел доктор Мариос Джаннакис из Института онкологии Дана-Фарбер (США). Он установил, что рацион, в большей степени состоящий из красного мяса, приводит к появлению “алкилирующих мутационных сигнатур в клетках толстой кишки”.

“Эти повреждения встречались намного чаще у людей, которые ели много красного мяса в любом виде. При этом потребление мяса птицы, рыбы и воздействие других факторов, связанных с образом жизни, не имели значения”, — сообщил онколог.

Он добавил, что люди с наиболее высокими уровнями повреждений ДНК умирают из-за колоректального рака на 47% чаще.