3 главные ошибки во время завтрака

При этом она отметила, что пропускать завтрак — не самая хорошая идея. Если нет аппетита — лучше скушать небольшую порцию еды, что позволит не переедать позже.

Ее коллега Сьюзи Баррелл назвала три главные ошибки, которые многие совершают во время утреннего приема пищи.

Есть слишком поздно — вредно для обмена веществ. “Чем раньше вы завтракаете — тем лучше для метаболизма”, — поделилась подробностями диетолог.

Забывать о том, что в кофе тоже могут содержаться калории, тоже не следует (например, в кофе на молочной основе, в том числе латте).

Многие выбирают завтраки с высоким содержанием углеводов, едят тосты или простые хлопья, тем самым испытывая недостаток белка. Однако такая еда не гарантирует того, что человек сможет оставаться сытым до обеда. По мнению Баррелл, идеальный вариант — 20 граммов белка на завтрак. Это поможет контролировать уровень сахара в крови и оставаться сытым на протяжении долгого времени. По ее словам, источниками белка могут быть яйца, фасоль с сыром, а также греческий йогурт.