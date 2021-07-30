ТОП-3 знака Зодиака, которые испортят любой праздник

Дева

Люди, которые родились под знаком Девы, являются самыми практичными, организованными и пунктуальными. Они тщательно планируют все мероприятия и события, готовы тратить огромное количество времени на то, чтобы все добросовестно организовать. Однако если что-то пойдет не по сценарию, гнев Девы будет сдержать непросто. Представители этого знака выскажут много нелестных слов и уйдут с мероприятия.

Лев

В случае с Львом все тоже достаточно сложно, поскольку, если он будет в настроении, то торжество станет отличным. Но если представитель этого знака будет в плохом расположении духа, тогда праздник обречен на провал. В большинстве случаев Львам сложно переключиться с личных проблем на что-то другое.

Козерог

Козерог — это бомба замедленного действия на любом мероприятии. Они могут быть заводилой в компании, но если что-то им пришлось не по душе, то представители этого знака способны уничтожить веселье за считанные секунды. А ведут Козероги себя так, как правило, из-за отсутствия уверенности в себе.