ВИДЕО | Горячие танцы под дождем! Жителей Эстонии рассмешила танцующая регулировщица в Рапла

30 и 31 июля в Рапла состоялось ралли, и регулировщица была вынуждена направлять машины гостей и участников. “Когда раллийные автомобили отправлены, идет дождь и холодно..Самый крутой регулировщик движения в Рапла! 😍”, — описание к видео на странице города Рапла в Фейсбуке.