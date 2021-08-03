03.08.2021, 12:05
ВИДЕО | Горячие танцы под дождем! Жителей Эстонии рассмешила танцующая регулировщица в Рапла(26)
Screenshot - Facebook
В соцсетях стало распространяться смешное видео с участием регулировщицы движения, которой даже плохая погода не испортила настроение, и она танцевала, направляя машины.
30 и 31 июля в Рапла состоялось ралли, и регулировщица была вынуждена направлять машины гостей и участников. “Когда раллийные автомобили отправлены, идет дождь и холодно..Самый крутой регулировщик движения в Рапла! 😍”, — описание к видео на странице города Рапла в Фейсбуке.
Видео поделились уже несколько сотен раз, и также оно набрало почти полторы тысячи лайков!
Смотри видео!