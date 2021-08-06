Разное
06.08.2021, 10:00

“Нормально ли не уступать место женщинам и бабушкам в общественном транспорте?”: Новое обсуждение от читательницы блога “По слухам”

 (16)
Foto: Priit Simson
По словам читательницы, она возвращалась с работы домой, и в трамвае произошел небольшой инцидент, когда молодой человек, уткнувшись в телефон, не уступил место женщине в общественном транспорте.

Читательница возмутилась по поводу недавнего случая, что с ней произошел, и также попросила остальных читателей блога высказать свое мнение по этому поводу.

Как вы считаете, нормально ли не уступать место женщинам и бабушкам в общественном транспорте? Вчера стала свидетельницей одного случая. Я возвращалась домой после работы на трамвае в сторону Копли,трамвай был заполнен людьми, но мне было нетрудно постоять. Тем более ехать было совсем недолго. Возле меня сидел парень в наушниках и в телефоне, и когда на одной из остановок зашла бабушка (лет 50-60), то он просто посмотрел на нее и потом снова воткнулся в телефон. Конечно, он тоже может устал с работы или с тренировки. Но, мне кажется, что уступать место старшим все-таки надо! Как вы считаете?“ — написала читательница.

Делитесь мнением в комментариях!

Почитать другие блоги можно здесь.

Если вы хотите поделиться своей мини-историей, на кого-то пожаловаться, или просто излить душу, то пишите нам на почту — bublik@delfi.ee!

Оставить комментарий Читать комментарии (16)