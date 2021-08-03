Названа безопасная суточная норма арбуза для детей и взрослых

Педиатр Марина Лерман рассказала, что порция для ребенка в возрасте 2-3 лет не должна превышать 80-100 граммов мякоти. К 3-6 годам разовый прием арбуза можно увеличить до 150 граммов. При этом детям до двух лет употреблять ягоду не рекомендуется, поскольку она способна вызвать пищевую аллергию.

Врач-терапевт Елена Тихомирова, в свою очередь, назвала суточную норму арбуза для взрослых. Она посоветовала съедать не более 500 граммов этого продукта в день при условии, что с ним не употребляются иные углеводы. Терапевт отметила, что арбуз разрешено есть в любое время суток, но не перед сном.

“Не стоит за один прием пищи съедать килограмм арбуза, потому что наш организм не может одновременно усвоить 60 граммов чистых углеводов. Получится так, что он 20-30 углеводов усвоит, а все остальное отложит в жир”, — объяснила Тихомирова.