ОПРОС | Михаил Кылварт или Март Хельме: Кто больше нравится жителям Ласнамяэ?

Выяснилось, что большинство все-таки поддерживает политика Михаила Кылварта, а к Марту Хельме и к партии EKRE относятся настороженно. Впрочем, смотрите видео.

Недавно Март Хельме сказал, что основная цель EKRE на местных выборах — любой ценой отправить Центристскую партию в оппозицию. Этим он оказал услугу всем партиям, идущим на выборы в Таллинне, потому что сформулировал по сути главный вопрос выборов: станет Кылварт следующим мэром или нет(подробнее читайте ЗДЕСЬ).