03.08.2021, 18:38
7 августа состоится горячая русская вечеринка Russian summer Vibes!(2)
Pressifoto
У самого берега балтийского моря под открытым небом террасы клуба Laev, продолжается серия эксклюзивных летних вечеринок — Russian summer Vibes!
Вас ждет уникальная атмосфера, яркие сеты именитых диджеев, ваши любимые русские хиты, свежий морской бриз и звездное небо над головой.
Бронирование столов: info@klubilaev.ee
Время вечеринки: 23:00-04:00
Билеты: 23:00-24:00 - 10 EUR (приветственный напиток), 00:00-04:00 15 EUR
Возраст: 18+, на месте будет фейсконтроль
Дополнительная информация:
marussiaparty@gmail.com
51964680
Кстати у вас есть возможность получить 2 билета бесплатно:
https://bublik.delfi.ee/statja/94200233/bublik-razygryvaet-2-bileta-na-grandioznuyu-russkuyu-vecherinku-russian-summer-vibes