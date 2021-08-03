7 августа состоится горячая русская вечеринка Russian summer Vibes!

Вас ждет уникальная атмосфера, яркие сеты именитых диджеев, ваши любимые русские хиты, свежий морской бриз и звездное небо над головой.

Бронирование столов: info@klubilaev.ee

Время вечеринки: 23:00-04:00

Билеты: 23:00-24:00 - 10 EUR (приветственный напиток), 00:00-04:00 15 EUR

Возраст: 18+, на месте будет фейсконтроль

Дополнительная информация:

marussiaparty@gmail.com

51964680

Кстати у вас есть возможность получить 2 билета бесплатно: