Разное
05.08.2021, 12:32

ОПРОС | Жители Ласнамяэ рассказали, почему вакцинировалась на фестивале пирожков: “Я просто пришла и подставила плечо”

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В воскресенье, 1 августа, в парке Паэ состоялся фестиваль пирожков, где посетители могли как насладиться вкусной выпечкой и сладостями ручной работы, так и вакцинироваться от коронавируса в порядке живой очереди. Алина Захарова узнала, почему жители Ласнамяэ решили сделать прививку в вакцинационном автобусе на фестивале, а также — кто какие сладости предлагал.

Известно, что первые 500 человек, получивших вакцину, получили также подарочную карту от Selver на сумму в 5 евро. Алина поинтересовалась у людей, насколько их мотивировала эта подарочная карта, однако многие даже не знали, что за вакцину будут что-то давать. “Я не знала, что мне что-то дадут, я просто пришла и подставила плечо”, — сказала девушка.

Многие пришли из-за того, что хотели получить вторую дозу вакцины побыстрее и близко к дому, а кому-то скоро лететь в отпуск, где без паспорта вакцинации — никак.

Также Алина поговорила с торговцами, которые предлагали выпечку или сладости. Они поделились, что народу было очень много, поэтому многим торговцам пирожков к двум часам дня пришлось уйти, поскольку они все распродали.

Подробнее о желании людей вакцинироваться, вкусной выпечке и о мероприятиях в Ласнамяэ, которые все-таки состоятся, несмотря на новые ограничения, — смотрите в нашем видеорепортаже!

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