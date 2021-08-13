Разное
13.08.2021, 10:01

ВИДЕО | Живая музыка, эко-костюмы и шикарные танцоры: Смотри, как проходит большая репетиция необычного рок-балета Rock-a-Rella

 (1)
Совсем скоро, 24 и 26 августа, в аудитории музея KUMU пройдет семейное шоу: Рок-балет Rock-a-Rella по мотивам сказки “Золушка”. Алина Захарова сходила на большую репетицию рок-балета, на которой узнала, почему все-таки стоит пойти на мероприятие, поговорила с организатором и танцорами, и даже сама поучаствовала в репетиции.

“Живая рок-музыка на электрогитаре в исполнении самого автора, все это в сопровождении классического балета, современного танца, шоу-ТикТок, и также живые саксофоны с авторской музыкой, очень талантливая команда и шикарные танцоры, а также у нас полностью эко-костюмы, которые создала Кирке Талу. Я думаю, что такого шоу в Эстонии еще не было”, — сказала режиссер, постановщик и танцор Мария Гольцман в ответ на вопрос, почему стоит посетить рок-балет.

По словам ученицы балетной школы Сандры, которая получила главную роль, самое сложное — это эмоционально вложиться в этот балет, поскольку она первый раз танцует с партнером, где присутствуют также романтические сцены.

“В любом возрасте можно заниматься балетом. Если твоя душа хочет, то почему бы и нет?”, — сказала Сандра.

Жаркие танцы, в которых участвовала также редактор “Бублика” Алина Захарова, игру на электрогитаре и балетные прыжки смотри полностью в видеорепортаже!

Подробную информацию о билетах, местах проведения и ограничениях можно посмотреть на сатйе ticketbest.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)