ВИДЕО | Живая музыка, эко-костюмы и шикарные танцоры: Смотри, как проходит большая репетиция необычного рок-балета Rock-a-Rella

“Живая рок-музыка на электрогитаре в исполнении самого автора, все это в сопровождении классического балета, современного танца, шоу-ТикТок, и также живые саксофоны с авторской музыкой, очень талантливая команда и шикарные танцоры, а также у нас полностью эко-костюмы, которые создала Кирке Талу. Я думаю, что такого шоу в Эстонии еще не было”, — сказала режиссер, постановщик и танцор Мария Гольцман в ответ на вопрос, почему стоит посетить рок-балет.

По словам ученицы балетной школы Сандры, которая получила главную роль, самое сложное — это эмоционально вложиться в этот балет, поскольку она первый раз танцует с партнером, где присутствуют также романтические сцены.

“В любом возрасте можно заниматься балетом. Если твоя душа хочет, то почему бы и нет?”, — сказала Сандра.

Жаркие танцы, в которых участвовала также редактор “Бублика” Алина Захарова, игру на электрогитаре и балетные прыжки смотри полностью в видеорепортаже!

Подробную информацию о билетах, местах проведения и ограничениях можно посмотреть на сатйе ticketbest.