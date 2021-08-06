ФОТО | Кароли Хиндрикс стала первой эстонкой, которой удалось разделить сцену с Илоном Маском и Биллом Гейтсом

4 августа на главной сцене TED выступила эстонская предпринимательница и изобретательница Кароли Хиндрикс (38). Она зарегистрировала два своих изобретения как полезные модели. Хиндрикс рассказала о том, что “Иммиграция требует цифровых инноваций”.

Кароли поделилась своей искренней благодарностью. “У меня также была возможность поделиться своими идеями со всем миром и получить положительные отзывы от аудитории, которая, вероятно, все это видела. Мое сердце растаяло”, — написала Кароли в своем посте. Кароли также призналась, что ее большая мечта только что сбылась.

Порталу Kroonika Кароли сказала, что была благодарна за предоставленную возможность: “Я первая эстонка, которая выступила на американской конференции TED, на самой влиятельной сцене в мире. Обычно там стояли Илоны Маски и Биллы Гейтсы. В сентябре, когда это видео выйдет, его посмотрят сотни миллионов людей”.