ФОТО | “Призрачный гонщик”: В Сети обсуждают невидимого водителя мотоцикла в центре Таллинна

Участник блога выставил кадр, на котором в центре Таллинна мотоцикл без водителя стоит на проезжей части, якобы в ожидании зеленого сигнала светофора. “Невидимый водитель ждет зеленого света”, — подписал он фотографию.

Один из читателей блога попытался объяснить сложившуюся ситуацию. “Посреди дороги уже давно есть стоянка, предположительно неофициальная”, — написал он.

Другие участники также прокомментировали фотографию: “Старая добрая таллиннская культура"; “отсюда — кратчайший путь пешком туда, куда я хочу пойти, поэтому припаркуюсь здесь”.

“Призрачный гонщик”; “Ну хотя бы не на тротуаре”, — добавили другие пользователи.