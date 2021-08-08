08.08.2021, 10:00
ФОТО | “Призрачный гонщик”: В Сети обсуждают невидимого водителя мотоцикла в центре Таллинна(3)
Foto: Kiur Kaasik
В блоге на Reddit, где эстонцы делятся новостями, шутками и задают вопросы, недавно появилась весьма необычная фотография от пользователя.
Участник блога выставил кадр, на котором в центре Таллинна мотоцикл без водителя стоит на проезжей части, якобы в ожидании зеленого сигнала светофора. “Невидимый водитель ждет зеленого света”, — подписал он фотографию.
Один из читателей блога попытался объяснить сложившуюся ситуацию. “Посреди дороги уже давно есть стоянка, предположительно неофициальная”, — написал он.
Другие участники также прокомментировали фотографию: “Старая добрая таллиннская культура"; “отсюда — кратчайший путь пешком туда, куда я хочу пойти, поэтому припаркуюсь здесь”.
“Призрачный гонщик”; “Ну хотя бы не на тротуаре”, — добавили другие пользователи.