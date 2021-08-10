10.08.2021, 10:45
Сотни тысяч евро! Смотри, какие роскошные автомобили предпочитают известные предприниматели и состоятельные эстонцы(74)
Foto: Alar Truu, Madis Veltman
Многие состоятельные эстонцы не упустят возможность показать свои роскошные спортивные автомобили. В этом году внимание привлекли некоторые известные предприниматели, а также менее известные состоятельные люди с шикарными дорогими автомобилями, стоимостью более 400 000 евро (например, Lamborghini Aventador). Об этом пишет Kroonika.