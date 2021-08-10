Сотни тысяч евро! Смотри, какие роскошные автомобили предпочитают известные предприниматели и состоятельные эстонцы

Хиллар Тедер за рулем спортивного супер внедорожника

Крупный бизнесмен Хиллар Тедер (57), который был замешан в скандале, связанным с проектом недвижимости Porto Franco, питает страсть к автомобилям, как это и подобает бывшему гонщику и торговцу автомобилями. Когда-то Тедер учился в классе Таллиннской Реальной школы с автомобильным уклоном и уже с 13 лет начал водить машину.

Хиллар Тедер на протяжении многих лет выделялся роскошным Bentley Continental GT, на котором, кстати, он также участвовал на скоростных гонках на аэродроме в Тапа, где он выжал из своей машины максимальную скорость 258 км/ч.