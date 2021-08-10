Разное
10.08.2021, 10:45

Сотни тысяч евро! Смотри, какие роскошные автомобили предпочитают известные предприниматели и состоятельные эстонцы

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Jaanus Hämarsoo
Foto: Alar Truu, Madis Veltman
Многие состоятельные эстонцы не упустят возможность показать свои роскошные спортивные автомобили. В этом году внимание привлекли некоторые известные предприниматели, а также менее известные состоятельные люди с шикарными дорогими автомобилями, стоимостью более 400 000 евро (например, Lamborghini Aventador). Об этом пишет Kroonika.

Хиллар Тедер за рулем спортивного супер внедорожника

Крупный бизнесмен Хиллар Тедер (57), который был замешан в скандале, связанным с проектом недвижимости Porto Franco, питает страсть к автомобилям, как это и подобает бывшему гонщику и торговцу автомобилями. Когда-то Тедер учился в классе Таллиннской Реальной школы с автомобильным уклоном и уже с 13 лет начал водить машину.

Хиллар Тедер на протяжении многих лет выделялся роскошным Bentley Continental GT, на котором, кстати, он также участвовал на скоростных гонках на аэродроме в Тапа, где он выжал из своей машины максимальную скорость 258 км/ч.

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