“Тараканы, сломанный лифт, проблемные соседи”: С какими проблемами можно столкнуться, живя в девятиэтажке

“Всем привет ! Хотел узнать, какие минусы жить в 9 этажке ? И есть ли в таких домах проблема с тараканами и плесенью?”, — написал участник группы Алексей.

Некоторые участники группы отметили, что, безусловно, это все зависит от района, конкретного дома, товарищества, и живущих там людей. Однако они посоветовали обратить внимание на следующие вещи:

1. Мусоропровод. Некоторые пользователи написали, что тараканы могут появляться как раз из-за мусоропровода в доме. “Тараканов у нас нет уже очень много лет. Как только все дома отказались от мусоропровода”, — написала Марина.

“Мусоропровод, главный минус. Часто забивается, и поскольку в 21 веке мудачество как и алкоголизм существуют и процветают, от этого мусор не разделяют и все помои кидают в эту трубу. И запах такое себе”, — поделился мнением другой участник группы.

2. Плесень. Участница группы Татьяна поделилась, что живет на 9 этаже, и у них в доме нарушена общая вентиляция и проблемы с крышей, поэтому у них в квартире присутствует плесень.

3. Товарищество. “Товарищество должно быть в доме сильное,тогда можно что то делать”, — добавила участница группы Татьяна.

4. Соседи. По словам участницы Ирины, единственная общая проблема — это соседи, поскольку они меняются и это не всегда адекватные люди. “Все кругом как лотерея. Живу в 9 эт, прекрасный дом и прекрасные соседи , в другом подъезде знаю есть проблемные жильцы”, — поделилась еще одна участница группы.

5. Тараканы. Конечно, это зависит от конкретного дома, однако некоторые пользователи пожаловались на тараканов в квартирах, особенно у кого в доме есть мусоропровод. “есть еще тараканы. на махтра снимала два года назад, видела тараканов, забегали, когда соседи ремонт делали. На паекааре снимала, там конкретно тараканы были в квартире. Сестра тоже говорила, что к ней забегали в ласна в девятиэтакжке. Если у кого-то одного заведуться, то побегут по всему дому”, — поделилась Анастасия.