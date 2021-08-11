“Почему люди бывают такими эгоистами”: читательница рассказала об ужасной поездке из Нарвы в Таллинн(54)
По словам читательницы блога, поездка до Таллинна у нее, мягко говоря, получилась не самая лучшая. Она выбирала на чем поехать: на поезде или автобусе. Выбрав автобус, она очень об этом пожалела, поскольку ей попались неприятные попутчики.
“Не так часто мне приходится пользоваться услугами рейсовых автобусов, но недавно мне надо было по работе съездить в Таллин. Сама я живу в Нарве и долго не могла выбрать, ехать мне на поезде или на автобусе до Таллина. Чтобы избежать большое количество людей, решила поехать на рейсовом автобусе. Я не знаю, что ожидало бы меня в поезде, но в автобусе ехать было просто ужасно. Места удобные, кондиционер, и все такое, но люди там это просто ужас. Почему так сложно взять с собой наушники, ну или если не взял, то потерпеть три часа??? Половину дороги позади меня люди слушали музыку, и половину дороги они решили посмотреть какой-то фильм. Но необязательно же это делать вместе со всем автобусом. Но вишенкой на торте стали чесночные сухарики, которые они открыли и, конечно, этот “ароматный” запах распространился по всему автобусу.
Я не могу понять, почему люди бывают такими эгоистами? Автобус был полностью заполнен людьми, им пару раз сделали замечание, но утихали они совсем на недолгое время”, — написала читательница.
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