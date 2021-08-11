“Почему люди бывают такими эгоистами”: читательница рассказала об ужасной поездке из Нарвы в Таллинн

“Не так часто мне приходится пользоваться услугами рейсовых автобусов, но недавно мне надо было по работе съездить в Таллин. Сама я живу в Нарве и долго не могла выбрать, ехать мне на поезде или на автобусе до Таллина. Чтобы избежать большое количество людей, решила поехать на рейсовом автобусе. Я не знаю, что ожидало бы меня в поезде, но в автобусе ехать было просто ужасно. Места удобные, кондиционер, и все такое, но люди там это просто ужас. Почему так сложно взять с собой наушники, ну или если не взял, то потерпеть три часа??? Половину дороги позади меня люди слушали музыку, и половину дороги они решили посмотреть какой-то фильм. Но необязательно же это делать вместе со всем автобусом. Но вишенкой на торте стали чесночные сухарики, которые они открыли и, конечно, этот “ароматный” запах распространился по всему автобусу.